La sfida estrema al caldo Dubai si inventa la neve Ma a pagare è il clima

dove il sole splendeva implacabile, ma dentro Dubai, la voglia di neve e avventura ha sfidato ogni limite. Un’esperienza unica che trasforma il caldo in freddo, il deserto in bianco, e l’utopia in realtà . Perché a volte, per sentirsi vivi, bisogna creare il proprio inverno...

Scappare dal caldo, rincorrere l’inverno, non accontentarsi di sapere che a Buenos Aires è tornata la neve dopo 18 anni, beati loro. Mentre l’Europa boccheggiava, ieri a Dubai si è tenuto il primo duathlon sulla neve. Cinque chilometri di corsa, pedalata su cyclette, altra corsa nel bianco. Tutto sottozero, con la goccia al naso e la cioccolata calda al fondo della fatica, dentro uno chalet alpino. Fuori c’erano 36 gradi, la stessa temperatura di Milano (basterebbe questo per preoccuparsi). Le fotografie mettono i brividi e non è per il freddo, nessuno li può giudicare ma qualche domanda si può fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sfida estrema al caldo. Dubai si inventa la neve. Ma a pagare è il clima

In questa notizia si parla di: neve - caldo - dubai - sfida

Caldo e temperature record, in Lombardia riserve idriche in calo: in una settimana la neve si è dimezzata - Lombardia si trova di fronte a un'estate da record: temperature che superano ogni aspettativa e riserve idriche in rapido calo.

La sfida estrema al caldo. Dubai si inventa la neve. Ma a pagare è il clima; Alonso-Maradona sfida a pallone nel caldo di Dubai.

Meteo Europa: dalla Neve al caldo Record in poche ore, cosa succede al Clima? - Clima estremo in Europa: siamo passati dalla neve fino in pianura a Parigi e Londra dei giorni scorsi al caldo Record nel giro di poche ore! Si legge su ilmeteo.it

Ollomont sfida il caldo anomalo: il piccolo comprensorio resiste e aspetta altra neve - RaiNews - Ollomont sfida il caldo anomalo: il piccolo comprensorio resiste e aspetta altra neve Stagione positiva nonostante il clima non sempre clemente. Scrive rainews.it