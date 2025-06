la settimana del mister ecco tutti i papabili

La settimana del mister è arrivata: tra conferme e sorprese, la Recanatese si prepara a fare importanti scelte per il futuro. Con l'organigramma definito e la responsabilità tecnica affidata a Josè Cianni, l'attenzione si concentra sull'identità della squadra e sulle strategie che plasmeranno la stagione. E ora, tutto è pronto per scoprire chi siederà sulla panchina e quali volti nuovi vestiranno la maglia giallorossa. La sfida è appena iniziata.

Fatta la Società, definito l’organigramma dirigenziale, affidata a Josè Cianni la responsabilità dell’area tecnica (tramontata nel frattempo la possibilità che era stata ventilata di un affiancamento con l’esperto Claudio Cicchi apprezzato per il suo lavoro a Civitanova), quella che si apre sarà la settimana decisiva per la Recanatese con la scelta dell’allenatore ed i primissimi nomi dei giocatori tra conferme (poche) e nuovi arrivi (parecchi). Il "nodo" più grande da sciogliere e che ha creato comprensibili ansie tra i tifosi era quello relativo al futuro del club e la sinergia che si sta creando tra la famiglia Guzzini (con l’impegno di Massimiliano in prima persone) e la nuova "anima" civitanovese dovrebbe essere foriera di buone novelle con, a disposizione, un budget che potrebbe essere in grado di garantire se non un futuro radioso, almeno la possibilità di allestire un organico competitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it