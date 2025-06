La scossa di terremoto e viene giù il costone | il video

Un terremoto improvviso ha scosso il centro Italia, lasciando dietro di sé un’ondata di paura e confusione. Le strade si sono riempite di cittadini in cerca di sicurezza, mentre le chiamate ai soccorsi si moltiplicavano senza sosta. La terra ha tremato forte, con un movimento ondulatorio che ha lasciato tutti sbigottiti: un ricordo che rimarrà impresso nelle menti di molti. Resta aggiornato su come prosegue questa difficile giornata.

Nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, una forte scossa di terremoto ha colpito il cuore dell'Italia, portando con sé un'ondata di paura che si è propagata ben oltre l'epicentro. La gente, colta di sorpresa, si è riversata in strada, cercando rassicurazione nel caos che andava crescendo. Decine le telefonate ai vigili del fuoco, i centralini dei quali sono letteralmente impazziti. Le testimonianze parlando di un movimento: "breve ondulatorio, il divano di casa andava a destra e sinistra". Poco dopo sono arrivate anche le parole del sindaco: "La scossa c'è stata in mare, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell'evento, non ci sono danni a persone".