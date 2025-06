La scommessa di Trump per la pace | pure l’Iran negli Accordi di Abramo

Nel tentativo di plasmare un nuovo equilibrio in Medio Oriente, Donald Trump rilancia la sua strategia di pace, aprendo alla possibilità di alleggerire le sanzioni a Teheran. Tuttavia, le sue condizioni sono chiare: fermare l’arricchimento dell’uranio e consolidare la pace a Gaza, con pressioni persistenti su Netanyahu. Un dossier complesso che potrebbe definire il futuro della regione. Continua a leggere…

🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La scommessa di Trump per la pace: pure l'Iran negli Accordi di Abramo

