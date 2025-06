La schiavitù del presente è idolatrare successo denaro consumo e possesso

Nel cuore di un mondo in rapido cambiamento, emergono domande fondamentali: il progresso può cancellare le nostre tradizioni o può invece integrarle? È possibile conciliare successo, denaro e consumo con i valori tramandati nel tempo? Durante il convegno “L’anima e gli idoli di oggi”, riflettiamo su come mantenere viva la nostra identità tra vecchi e nuovi ideali, per non perdere l’autentica essenza delle radici culturali.

«La schiavitù del presente è idolatrare successo, denaro, consumo e possesso».