La scelta della sorte. L’urlo di Tartuca,. Chiocciola e Lupa.

L’urlo della Tartuca apre la Tratta, la soddisfazione più moderata (ma surrogata più tardi dalla composizione dell’accoppiata) del Bruco la chiude. Una mattinata nella quale i tempi si sono, di per sé, accelerati: dallo svolgimento rapido delle cinque batterie senza alcun intoppo, alla scelta più veloce del solito da parte dei capitani, all’assegnazione con un lotto di cavalli considerato livellato in alto (tranne l’annunciata esclusione di Anda e Bola. Si parte subito da Zio Frac, l’unico con due vittorie sul tufo, andato appunto in Castelvecchio. Poi la Selva con Zenis, il Valdimontone con Comancio e di nuovo un’esplosione di gioia, questa volta della Chiocciola che ottiene in sorte Tale e Quale, l’altro cavallo vittorioso del lotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it