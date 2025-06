La scaletta del concerto 2025 di Bruce Springsteen allo stadio San Siro | l’ordine delle canzoni a Milano

Preparati a rivivere un’indimenticabile notte di musica con Bruce Springsteen allo Stadio San Siro di Milano! Il Boss sta per scatenare la sua energia in due concerti sold out, e i fan non vedono l’ora di scoprire la scaletta che farà battere i cuori. Ecco la possibile sequenza di brani, tra cui classici senza tempo come Thunder Road, Dancing in the Dark, Born to Run e Born in the U.S.A.—continuate a leggere per svelare i dettagli di questa straordinaria serata.

Oggi 30 giugno Bruce Springsteen terrà il primo dei due concerto sold out allo stadio San Siro di Milano: ecco la possibile scaletta con pezzi come Thunder Road, Dancing in the Dark, Born to Run e Born in the U.S.A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - concerto - bruce - springsteen

Elisa in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Se sei un fan di Elisa e vuoi vivere un'esperienza indimenticabile al suo concerto a Milano, preparati a scoprire come arrivare facilmente, tra parcheggi affollati e strade chiuse.

Bruce Springsteen, la scaletta del concerto di San Siro a Milano Vai su Facebook

Bruce Springsteen, la scaletta del concerto di San Siro a Milano Vai su X

Bruce Springsteen in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; The Boss di nuovo in Italia: Bruce Springsteen fa doppia tappa a San Siro. La scaletta dei concerti; Bruce Springsteen a San Siro: l’orario d’apertura dei cancelli e la scaletta del concerto.

La scaletta del concerto 2025 di Bruce Springsteen allo stadio San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano - Oggi 30 giugno Bruce Springsteen terrà il primo dei due concerto sold out allo stadio San Siro di Milano: ecco la possibile scaletta con pezzi come Thunder ... Da fanpage.it

Bruce Springsteen a San Siro: l’orario d’apertura dei cancelli e la scaletta del concerto - Questa sera alle 20 lo show del rocker americano nello stadio milanese: attesi 60mila fan. Come scrive msn.com