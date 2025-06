La Salernitana presenta Faggiano le prime parole da ds | Anima e cuore

La Salernitana sceglie un nuovo capitolo affidandosi a Daniele Faggiano, il direttore sportivo che porta con sé passione e determinazione. Dopo un percorso intenso di sfide e rinascite, le sue prime parole risuonano come un inno al coraggio e alla speranza. Con il cuore aperto e la mente rivolta al domani, la squadra si prepara a scrivere una storia tutta nuova, pronta a superare ogni ostacolo. La vera avventura sta per iniziare.

Daniele Faggiano si presenta, dopo aver firmato un biennale. Che dire? Eravamo qua pochi giorni fa, in un clima diverso e in un momento tragico per questo club. Delusioni e ferite non sono dimenticate e archiviate. Siamo però qui per un nuovo inizio e per rivolgere lo sguardo al futuro. La.