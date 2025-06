La Russia continua a bombardare l’Ucraina e apre nuovi fronti di guerra

Il conflitto in Ucraina si intensifica, con la Russia che scaglia il suo attacco più massiccio dall'inizio del 2022, aprendo nuovi fronti di guerra e coinvolgendo anche le regioni più lontane dal fronte. La notte tra sabato e domenica ha visto l'impiego di oltre 500 ordigni, tra droni e missili, accentuando la crisi umanitaria e geopolitica. La situazione resta critica e incerta, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa escalation.

Il fronte di guerra ucraino è sempre più caldo. La Russia ha lanciato il più massiccio attacco aereo contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione del 2022, colpendo nella notte tra sabato e domenica diverse regioni del Paese, inclusa la parte occidentale del Paese lontana dal fronte. Secondo l'aeronautica ucraina, sono stati utilizzati 537 ordigni, tra cui 477 droni e 60 missili. Sebbene 475 droni siano stati abbattuti o persi, un pilota di caccia F-16 è morto durante la risposta all'attacco e almeno tre civili sono rimasti uccisi in bombardamenti su Kherson, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Il tutto mentre, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la Russia avrebbe radunato cinquantamila soldati intorno a Sumy, mettendo l'Ucraina in una posizione sempre più precaria.

