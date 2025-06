La Russa ricorda il giudice Paolo Borsellino | Un magistrato che ha cambiato il corso della storia

Il ricordo di Paolo Borsellino, magistrato che ha segnato la nostra storia con coraggio e determinazione, rivive in un omaggio emozionante a Montecitorio. La cerimonia del 30 giugno 2025, alla presenza del Presidente Mattarella, ha visto la presentazione della borsa simbolo del sacrificio di Borsellino, portando nuovamente alla luce il suo impegno contro la criminalitĂ organizzata. Un gesto che ci invita a riflettere sull'importanza della giustizia e della memoria.

La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.