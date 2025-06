La Russa | Borsellino al di sopra parti uomo come lui non muore mai

Il ricordo di Paolo Borsellino si infiamma ancora oggi come simbolo di integrità e coraggio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sottolineato come il giudice fosse un “uomo al di sopra delle parti”, un esempio eterno di dedizione alla giustizia. In una giornata di commemorazione, si ribadisce che figure come lui non muoiono mai, lasciando un’eredità che continua a ispirare le nuove generazioni. La memoria di Borsellino vive nei valori di legalità e resistenza.

Roma, 30 giu. (askanews) – Paolo Borsellino era un "uomo al di sopra delle parti" e un "uomo come lui non muore mai". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la cerimonia in memoria del giudice Paolo Borsellino, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per "la sua presenza che rende indimenticabile questo giorno". "Per chi ha come me una lunga presenza in Parlamento e una presenza politica – ha detto La Russa – è veramente emozionante prendere parola in questa occasione. Lo sguardo sulla borsa fa venire in mente il ricordo della tragica mattina del 19 luglio, ero in Parlamento quando la notizia dell'attentato è arrivata pesante come un macigno.

