La Russa ammette | Chivu? Lo guardo con occhio benevolo Su Calhanoglu dico questo

Ignazio La Russa, presidente del Senato, si esprime sul momento cruciale dell’Inter e sui recenti investimenti, ammettendo di guardare con occhio benevolo a Chivu e alla sua nuova avventura sulla panchina, mentre riflette sull’importanza delle decisioni politiche nel mondo dello sport. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito su temi caldi che coinvolgono calcio, politica e leadership. Ma quali sono i dettagli che emergono da questa intervista?

Ignazio La Russa ha detto la sua sul momento dell’Inter: le dichiarazioni del presidente del Senato. Intervistato da GR Parlamento, Ignazio La Russa ha parlato anche di Inter e dell’approdo in panchina di Chivu dal Parma. LE PAROLE – « Elezione di Buonfiglio una sconfitta della politica? Sarebbe un errore se la politica volesse decidere chi è il capo del Coni. Conosco il ministro dello Sport, una persona brava, preparata e che considero un mio amico. Nella stessa maniera non posso negarlo, sono altrettanto amico di Malagò, a cui ho fatto i complimenti per tutto quello che ha fatto per lo sport. 🔗 Leggi su Internews24.com