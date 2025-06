La Romania punta sull’Ia e propone la Black Sea Gigafactory per dominare i Balcani

La Romania si prepara a diventare un hub strategico nell’innovazione tecnologica, puntando tutto sulla Black Sea AI Gigafactory per dominare i Balcani. Con una candidatura ufficiale presentata il 23 giugno nell’ambito del programma InvestAI, l’Europa investe 20 miliardi di euro in questa ambiziosa iniziativa per potenziare l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. La sfida è aperta: la futura gigafactory potrebbe rivoluzionare il panorama tecnologico della regione, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Il 23 giugno la Romania ha formalizzato la propria candidatura per ospitare una delle cinque Gigafactory di intelligenza artificiale previste dal programma europeo InvestAI, una delle iniziative più ambiziose dell'Unione Europea nel campo della tecnologia e del calcolo ad alte prestazioni con un investimento complessivo di 20 miliardi di euro. La proposta, denominata Black Sea AI Gigafactory, è stata trasmessa alla Commissione europea attraverso EuroHPC JU, l'organismo che coordina l'infrastruttura europea di supercalcolo, e rappresenta un passo deciso per posizionare il Paese come attore centrale nella futura architettura digitale del continente.