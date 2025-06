La Roma sistema i conti in extremis | Abraham vola al Be?ikta? via anche Paredes e i giovani per salvare il bilancio

Nel cuore della notte, la Roma mette a segno una manovra di pura magia per salvare il suo futuro finanziario. Abraham vola al Be?ikta?, Paredes e i giovani trovano nuova destinazione, e il club respira, evitando l’ombra della UEFA. È la svolta che cambia le carte in tavola, segnando l’inizio di un nuovo capitolo targato Gianluca Massara. Una strategia audace che dimostra come, anche nei momenti più critici, si possa riscrivere il destino.

Allo scoccare dell'ultimo giorno utile, la Roma riesce a piazzare le mosse decisive per evitare la scure della UEFA. Il Fair Play Finanziario, che da mesi impone vincoli stringenti al club capitolino, ha trovato la risposta che aspettava: Tammy Abraham saluta la Capitale e vola al Be?ikta?. È la prima vera svolta del nuovo corso firmato Gianluca Massara, che proprio nelle ultime ore ha impresso un'accelerazione decisiva sul mercato in uscita. Abraham al Be?ikta?: 20 milioni in cassa e ingaggio alleggerito. Dopo aver detto no allo Zenit solo pochi giorni fa, Abraham ha finalmente aperto alla destinazione turca.

