La Roma ha finalmente scelto E ha scelto bene

dell'allenatore che incarna la visione e la stabilità, la Roma finalmente ha trovato la sua identità. Un passo deciso verso un futuro più chiaro e ambizioso, dove l'innovazione incontra la coerenza. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo, con entusiasmo e determinazione, perché il vero cambiamento nasce dalla capacità di rimanere fedeli a un progetto forte e condiviso.

Ci abbiamo provato per anni. A essere moderni, rivoluzionari, camaleontici. A cambiare pelle in base al tecnico di turno o al leader di spogliatoio più carismatico. A passare, con lo stesso entusiasmo di chi crede in una missione, dalla difesa a quattro a quella a tre, poi di nuovo a quattro, per poi tornare sui nostri passi. È stato un percorso a tratti confuso, spesso dettato dalla necessità più che dalla convinzione. Eppure oggi, con l'arrivo di Gasperini, la Roma sembra aver finalmente imboccato una strada chiara. Non la più facile, ma la più coerente. Basta compromessi. È tempo di visione.

