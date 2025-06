La rivoluzione nella ceramica | il primo forno a idrogeno verde

La rivoluzione nella ceramica sta per prendere forma: nel cuore dell’Umbria nasce il primo forno a idrogeno verde, simbolo di innovazione sostenibile e rispetto per l’ambiente. Un progetto industriale unico in Italia, frutto della visione della cooperativa Ceramiche NOI e Legacoop Umbria. In un’epoca caratterizzata da crisi energetiche e ambientali, questa sfida green apre nuove prospettive per un futuro più pulito e competitivo. È la dimostrazione concreta che l’innovazione può nascere dal territorio, guidando il cambiamento.

NEL CUORE dell'Umbria prende vita un progetto industriale unico a livello nazionale. È la nuova sfida della cooperativa Ceramiche NOI workers buyout associata a Legacoop Umbria, che ha presentato ufficialmente il proprio forno ceramico alimentato da una miscela di gas e idrogeno verde, autoprodotto da un elettrolizzatore che funziona grazie all' energia solare. Questo impianto arriva in un momento drammatico a livello mondiale con i venti di guerra che spingeranno sempre più ad aumenti dei combustibili, e la cooperativa si fa trovare pronta nella ricerca di fonti di energia alternative, eco compatibili e soprattutto meno costose ed impattanti su bilanci e funzionamento delle aziende altamente.

