La rivincita di Filippo Conca tricolore a sorpresa | Mi hanno lasciato a piedi E adesso stanno tutti zitti

È quasi impossibile da credere, ma è tutto vero. Filippo Conca, un dilettante lecchese che corre per una squadra di élite e under 23, è il nuovo campione italiano su strada dei Professionisti. Sembra inverosimile ma in realtà è reale. Qualcosa che era impossibile fino a ieri mattina, è diventato possibile nella calura pomeridiana di Gorizia dove è stato assegnato il titolo tricolore. In mezzo a tante squadre World Tour (favoritissime per la vittoria finale) è sbucata la maglia bianca del team Swatt Club, società di Barzanò, in provincia di Lecco, presieduta da Carlo Beretta e diretta dall'ex prof e preparatore Giorgio Brambilla.