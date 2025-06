La resa dell’Iran o la tregua per un’altra guerra

verso la stabilità o solo una breve tregua nel complesso conflitto mediorientale. Mentre gli occhi sono puntati su Washington e Teheran, il futuro di questa fragile pace rimane incerto, tra promesse di dialogo e vecchie tensioni irrisolte. La vera domanda è: questa mossa sarà un’opportunità di pace duratura o semplicemente un’altra fase in un ciclo infinito di scontri? Solo il tempo potrà dirlo.

Il presidente Trump ha posto fine alla ‘guerra dei 12 giorni’ in medio oriente con un duro colpo al programma nucleare iraniano e la successiva pressione diplomatica” scrive il Wall Street Journal. “ L’attacco ha reso gli Stati Uniti e la regione più sicuri, ma la diplomazia ha fatto lo stesso? La risposta dipende da come Trump la interpreterà da qui in poi. Se il cessate il fuoco è un preludio a concessioni iraniane, allora sarà un passo storico verso una pace più ampia. L’Iran smantellerebbe ciò che resta del programma nucleare e porrebbe fine alla sua guerra per procura nella regione in cambio della fine delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La resa dell’Iran o la tregua per un’altra guerra

In questa notizia si parla di: guerra - iran - resa - tregua

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

La guerra tra Israele e Iran sembra essere finita dopo 12 giorni di scontri: ecco i fattori che potrebbero avere influito al raggiungimento della tregua proposta da Trump Vai su Facebook

La resa dell’Iran o la tregua per un’altra guerra; Grossi: arricchimento potrebbe riprendere presto. Trump: tre siti distrutti - Gli attacchi statunitensi alle installazioni nucleari iraniane sono stati meno devastanti del previsto. Lo riporta il Washington Post; Raid di Israele a Teheran, Trump chiede resa incondizionata all'Iran.

La resa dell'Iran o la tregua per un'altra guerra - Il regime iraniano combatte perché è devoto alla distruzione di Israele, Israele combatte perché è devoto all’idea di non essere distrutto ... Lo riporta ilfoglio.it

Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta. Ucciso uno dei fondatori di Hamas, Khamenei: «Usa vogliono nostra resa» - Un fiume di persone in lutto, avvolte nel nero, ha invaso le strade di Teheran durante i funerali delle vittime dell’ultimo conflitto con Israele . Si legge su informazione.it