La regina della moda abdica | Anna Wintour chiude l’era più influente di Vogue America

Dopo 37 anni di leadership indiscussa, Anna Wintour, la regina della moda e musa ispiratrice di "Il diavolo veste Prada", lascia il timone di Vogue America. Un'era che ha rivoluzionato il giornalismo di settore si conclude, lasciando un vuoto difficile da colmare. Ma cosa riserba il futuro per questa icona del fashion? La sua decisione segna l'inizio di un nuovo capitolo, e le sorprese non sono finite.

Il silenzio nella sala riunioni di Vogue America era palpabile quando Anna Wintour ha annunciato mercoledì 25 giugno, durante una riunione interna della redazione, la sua decisione di lasciare la direzione della rivista dopo 37 anni. La donna che ha trasformato il giornalismo di moda in un impero culturale globale, ispirando il celebre film “Il diavolo veste Prada”, ha scelto di voltare pagina a 75 anni, rimanendo tuttavia in CondĂ© Nast come responsabile dei contenuti globali e direttore editoriale globale di Vogue. La notizia, trapelata attraverso indiscrezioni e poi confermata ufficialmente, segna la fine di un’epoca che ha ridefinito i canoni estetici e culturali dell’industria della moda mondiale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com