La Rai minaccia l'addio a Sanremo pensando di poter fare il Festival ovunque | come annientare una tradizione

La Rai minaccia di abbandonare Sanremo, sostenendo di poter organizzare il festival ovunque, come se la città fosse solo un palcoscenico tra molti. Ma Sanremo rappresenta molto di più: è il cuore pulsante del Natale laico italiano, un evento intriso di storia e identità. Alterare questa tradizione significherebbe rischiare di cancellarla per sempre, mettendo in discussione il suo ruolo simbolico e culturale. Continua a leggere...

Paestum, Torino, Senigallia. La Rai mostra i denti al comune di Sanremo e risponde alla richiesta economica più alta facendo trapelare ipotesi di un Festival che si potrebbe fare ovunque. Ma Sanremo è il Natale laico italiano, un evento che tempo e luogo precisi. Alterare questa tradizione significherebbe, sostanzialmente, correre il rischio di distruggerla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

