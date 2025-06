La Rai cambia il Festival addio Sanremo | la nuova idea

La Rai si prepara a un nuovo capitolo: addio Sanremo? La storica manifestazione potrebbe subire una rivoluzione epocale già nel 2026, con un cambiamento che potrebbe segnare la fine di un’epoca. Tra strategie innovative e nuove idee, il Festival potrebbe non essere più quello di sempre, lasciando spazio a un futuro tutto da scoprire. Ma cosa riserverà realmente il destino della kermesse più amata dagli italiani? Resta con noi per scoprirlo.

La rottura fra la Rai e Sanremo sembra essere sempre più vicina. E l'idea in viale Mazzini è quella di rivoluzionare completamente la manifestazione Un altro anno e poi la possibile rivoluzione del Festival della canzone italiana. In questo 2026 la kermesse canora, come confermato anche durante la presentazione dei palinsesti, si svolgerà regolarmente all'Ariston. Ma potrebbe essere l'ultima edizione visto che in viale Mazzini, stando a quanto riferito da Il Messaggero, si sta programmando un qualcosa di completamente differente e strettamente legato ai problemi registrati in questi ultimi mesi.