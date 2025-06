La psicologa | Sempre più distratti Così notifiche e messaggi ci bruciano la vita

In un mondo iperconnesso, la nostra attenzione si sgretola sotto il peso di notifiche e messaggi incessanti. La psicologa Franca Stablum, dell’Università di Padova, ci avverte: “L’attenzione è la chiave per dare senso alla vita, ma oggi rischiamo di perderla.” Scopriamo come ritrovare il focus e ristabilire un equilibrio tra tecnologia e benessere mentale. La sfida è grande, ma non impossibile.

Intervista a Franca Stablum, università di Padova: “L’attenzione è la facoltà che ci permette di scegliere gli scopi della vita e impegnarci per raggiungerli. Oggi la stiamo perdendo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La psicologa: “Sempre più distratti. Così notifiche e messaggi ci bruciano la vita”

In questa notizia si parla di: vita - psicologa - distratti - così

Prima era Miss Italia, oggi è una psicologa: ecco chi è la showgirl che ha cambiato completamente vita - Era una delle bellezze più ammirate d'Italia, oggi è una professionista nel campo della psicologia. Scopriamo insieme il viaggio sorprendente di questa showgirl che, dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia, ha intrapreso un percorso di crescita personale e professionale.

La dottoressa: “Prima voleva che abbassassi i toni, poi ha detto alla stampa che in un’operazione salva-vita ci possono essere reazioni del genere. Mi aspetto che venga punito” Vai su Facebook

La psicologa: “Sempre più distratti. Così notifiche e messaggi ci bruciano la vita”; Telefono, social e stress. La soglia dell’attenzione ora si ferma a 8 secondi; Non sei depresso, sei distratto.