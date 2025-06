La Protezione civile della Campania ha prorogato l' avviso di criticità per le ondate di calore

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l’avviso di criticità per le ondate di calore, segnalando un aumento dei rischi per la salute e il benessere dei cittadini. Il Centro Funzionale, monitorando attentamente le condizioni meteo, ha esteso l’allerta fino al 3 luglio alle ore 14. Le temperature previste supereranno i valori medi stagionali, rendendo indispensabile adottare misure di prevenzione e tutela. È fondamentale rimanere informati e preparati in queste giornate roventi.

