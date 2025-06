La Promessa anticipazioni 1 luglio | Margarita scompare Ayala cerca risposte e affronta Don Lorenzo

Domani su Rete 4 torna "La Promessa" con un episodio ricco di suspense e colpi di scena. Margarita scompare misteriosamente, lasciando tutti sgomenti, mentre Ayala si impegna a trovare risposte e a confrontarsi con Don Lorenzo. La tensione si fa palpabile tra le strade di Cordova, dove ogni segreto potrebbe essere rivelato. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa avvincente puntata, pronta a tenerti incollato allo schermo.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Don Lorenzo è l'ultimo ad aver visto Margarita prima che la donna abbandonasse la tenuta. La notizia della fuga di Margarita comincia a diffondersi alla tenuta, mentre le condizioni di Don Rómulo peggiorano. Riassunto dell'episodio precedente Jana chiarisce a Manuel di non voler lasciare la tenuta: non intende separarsi da Curro, suo fratello, né dalla servitù che considera ormai la sua famiglia.