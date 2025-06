La procura indaga sul film di Francis Kaufmann | i dubbi sul finanziamento da 800 mila euro

La scoperta di un finanziamento pubblico da oltre 800 mila euro destinato al film "Stelle della Notte" di Francis Kaufmann sta sollevando nuovi interrogativi nell'ambito dell'inchiesta sul doppio omicidio a Villa Pamphili. Mentre l’indagine si concentra sulla tragica vicenda di Anastasia Trofimova e Andromeda, le autorità ora analizzano il possibile collegamento tra il finanziamento e le circostanze oscure che avvolgono il progetto cinematografico. La situazione potrebbe riservare sviluppi sorprendenti.

Nel contesto del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, che vede indagato Francis Kaufmann per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, le indagini potrebbero ora estendersi a un nuovo ambito. La procura di Roma ha infatti avviato verifiche su un finanziamento pubblico da oltre 800 mila euro concesso per la produzione del film Stelle della Notte, progetto mai realizzato. Gli atti della richiesta di tax credit firmati da Rexal Ford, l’alias di Kaufmann. Il Ministero della Cultura ha trasmesso agli inquirenti la documentazione riguardante la richiesta di tax credit presentata nel 2020 dalla societĂ Coevolutions. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La procura indaga sul film di Francis Kaufmann: i dubbi sul finanziamento da 800 mila euro

