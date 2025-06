La processione di San Paolo a Briga | VIDEO

La processione di San Paolo a Briga Marina ha emozionato e unito la comunità in un’atmosfera di devozione e festa. I fedeli hanno accompagnato il santo con grande entusiasmo, culminando in momenti di gioia e tradizione. La notte ha segnato la chiusura di un evento che rievoca le radici profonde di questa frazione, lasciando ricordi indelebili. Scopri il video della processione e rivivi con noi queste meravigliose celebrazioni.

Si sono conclusi nella notte i festeggiamenti a Briga Marina di San Paolo, patrono della frazione, ricordato ieri nel giorno anche dedicato a San Pietro. Il simulacro del Santo è stato portato in spalla per Briga e Ponte Schiavo prima del rieotro in Chiesa e la festa dei giochi pirtotecnici in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: briga - paolo - processione - santo

