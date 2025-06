La prima stazione a idrogeno della Lombardia è alle porte di Monza

Oggi segna un passo importante verso un futuro più sostenibile per la Lombardia: l'inaugurazione della prima stazione a idrogeno della regione, situata a Carugate alle porte di Monza. Un’innovazione che promette di rivoluzionare il panorama energetico locale, riducendo le emissioni e promuovendo mobilità pulita. Tra i partecipanti, figure di spicco del settore e rappresentanti istituzionali renderanno questo evento memorabile, simbolo di una regione pronta a guidare la transizione ecologica.

Si trova a Carugate, alle porte della Brianza, la prima stazione ad idrogeno della Lombardia. Il taglio del nastro è fissato per oggi pomeriggio, lunedì 30 giugno, con l'inaugurazione dell'attività ubicata alla stazione di Carugate Est sulla Tangenziale Est di Milano.

Stazioni idrogeno tangenziali di Milano e autostrada Milano-Genova - La prima stazione in ambito urbano in Italia è stata invece aperta a Mestre nel mese di giugno del 2022. milanotoday.it scrive