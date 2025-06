La Prima Estate 2025 gran finale con Lucio Corsi il racconto dell’ultima giornata

La quarta edizione de La Prima Estate 2025 si conclude con un emozionante gran finale al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, dove Lucio Corsi ha incantato il pubblico con il suo talento unico. Dopo sei giornate di musica, passione e incontri indimenticabili, il festival si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate toscana, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo musicale...

Il racconto della giornata conclusiva de La Prima Estate 2025, festival toscano con Lucio Corsi come headliner. Con la sesta giornata in programma domenica 29 giugno si è conclusa la quarta edizione de La Prima Estate, festival che si svolge al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, e che è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate toscana, attirando artisti internazionali e italiani di enorme valore, con un’occhio di riguardo al circuito alternativo e alle novità del panorama musicale. In apertura il Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese, capace di unire leggerezza e stile con il loro album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? e Peter Cat Recording Co. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La Prima Estate 2025, gran finale con Lucio Corsi, il racconto dell’ultima giornata

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

