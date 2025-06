La polveriera infinita Serbia di nuovo nel caos Le piazze contro il governo

La Serbia si trova nuovamente nel cuore di una crisi esplosiva, con piazze infiammate e tensioni alle stelle. Lacrimogeni, pietre e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine dipingono un quadro di caos e determinazione. Il presidente Vucic affronta la sfida con fermezza, ma l’incertezza avvolge il futuro di questo paese che sembra essere sull’orlo di un punto di svolta cruciale. La polizia usa il pugno...

Lacrimogeni, pietre, cariche degli agenti antisommossa, spray al peperoncino, fazioni l’una contro l’altra armate. La situazione nella capitale serba è, per usare un eufemismo, davvero seria. La guerriglia cittadina investe il presidente Alexsandar Vucic di cui i manifestanti chiedono le dimissioni. Lui si mostra deciso a non mollare, ma il finale di questo drammatico capitolo di storia serba è lungi dall’essere concluso. La polizia usa il pugno duro e anche i sostenitori dei partiti di governo che, la maggior parte col volto coperto da maschere, hanno attaccato i manifestanti anti Vucic con violenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La polveriera infinita. Serbia di nuovo nel caos. Le piazze contro il governo

