La polizia locale presidia il territorio | multe contro la sosta selvaggia intervento per un incidente in centro

Un fine settimana intenso per la polizia locale di Formia, impegnata a presidiare il territorio e garantire la sicurezza cittadina. Tra controlli per sosta selvaggia e interventi in centro per incidenti, gli agenti hanno svolto un ruolo fondamentale nel mantenere ordine e sicurezza. Nella zona di Vindicio, ben 17 multe sono state emesse, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità e promuovere comportamenti responsabili sulle strade.

Fine settimana di controlli serrati anche nella città di Formia, dove la polizia locale è stata impegnata su diversi fronti per garantire la sicurezza. Sabato mattina in particolare, nella zona di Vindicio, gli agenti hanno elevato 17 verbali per violazioni del Codice della strada. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

