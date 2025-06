La pineta a fuoco i bagnanti in fuga | la domenica di terrore sulla spiaggia L’ipotesi del dolo

Una domenica di terrore sulla spiaggia di Follonica, dove un incendio doloso ha minacciato vite, strutture e un patrimonio naturale prezioso. La pronta risposta di elicotteri e volontari ha evitato il disastro, ma l'episodio solleva inquietanti dubbi sull'origine delle fiamme. L’ipotesi del dolo si fa strada, mentre le autorità indagano per chiarire i motivi di questa devastante esplosione di fuoco che ha scosso la tranquilla costa toscana.

Follonica (Grosseto), 30 giugno 2025 – Solo il tempestivo intervento di tre elicotteri (due della Regione, l'altro dei vigili del fuoco) e quello di decine di persone a terra hanno evitato che potessero esserci gravi rischi per le persone, minacce alle strutture e un'area ancora più ampia di vegetazione distrutta dalle fiamme. Alla fine sarebbero meno di due ettari quelli percorsi dal rogo, ma di fronte a un limitato lotto dal punto di vista quantitativo, resta l'enorme danno subìto dall'ecosistema, perché tutto è accaduto nella pineta all'interno della Riserva naturale del Tombolo di Follonica.

