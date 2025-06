La Pianese? Si farà trovare pronta. Cangi vuole mantenere la categoria.

sfida importante, ma la determinazione e l’entusiasmo non ci mancano. La Pianese si prepara a scrivere un nuovo capitolo, convinta di poter confermare il suo valore e mantenere la categoria. Con la passione al massimo e una squadra pronta a lottare, non ci resta che scoprire cosa ci riserverà questa stagione.

La Pianese è pronta ad affrontare la sua seconda annata di fila nei professionisti dopo il clamoroso ottavo posto della passata stagione. "E' il quarto anno che sono alla Pianese – dice il ds Francesco Cangi – se guardo indietro penso a una stagione in cui siamo stati grandi protagonisti, ma non ci fermiamo e guardiamo alla prossima. Ripartiamo da un nuovo allenatore, Alessandro Birindelli, con cui stiamo definendo lo staff. Siamo davanti a una nuova avventura che spero ci possa regalare delle soddisfazioni come quelle appena passate. La scelta del mister? Da ragazzo ero un tifoso della Juventus – spiega – e Birindelli mi è sempre piaciuto.