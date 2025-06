La Pergolettese conferma due pilastri Arini e Lambrughi in gialloblù

La Pergolettese si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, confermando due pilastri come Arini e Lambrughi, punti di forza del recente passato. Con la stagione 2025/26 alle porte e il primo allenamento fissato per il 14 luglio, i tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i gialloblù verso nuove imprese. La passione è accesa: la squadra si riorganizza per affrontare al meglio questa entusiasmante sfida.

CREMA (Cremona) Comincia a prendere forma la nuova Pergolettese che da domenica 24 agosto disputerà la settima stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. In questi giorni caldissimi il sodalizio di via De Gasperi ha ufficializzato le date di inizio attività in preparazione al campionato 202526. Vecchi e nuovi gialloblù si ritroveranno lunedì 14 luglio alle 16,30 presso il centro sportivo Bertolotti per la prima seduta di allenamento. La squadra agli ordini del riconfermato Giacomo Curioni, dopo una settimana di allenamenti a Crema, si trasferirà domenica 20 a San Marino dove si svolgerà il ritiro estivo fino a sabato 26 luglio, quando in mattinata ci sarà una partita amichevole contro una selezione locale.