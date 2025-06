La parata del Pride sfila per le strade di Bogotà

La vivace parata del Pride ha invaso le strade di Bogotá, trasformando la città in un mare di colori e speranza. Migliaia di persone si sono unite per celebrare l’amore e rivendicare i diritti LGBTQ+, attraverso interventi, musica e balli coinvolgenti. In un momento di forte consapevolezza, la comunità si è stretta per chiedere tolleranza e protezione, ricordando che il cammino verso l’uguaglianza è ancora lungo e richiede il sostegno di tutti.

Anche la Colombia si è colorata per celebrare il Gay Pride. La parata ha sfilato per le strade di Bogotà tra interventi sul palco, balli e canti. In migliaia hanno manifestato in difesa dei diritti LGBTQ+: "Qui ogni 48 ore muore un membro della nostra comunità, Siamo ancora molto vulnerabili e veniamo aggrediti spesso", ha detto uno dei partecipanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La parata del Pride sfila per le strade di Bogotà

