La nuova collezione di Rold Skov è il paradiso del menswear

A un anno di distanza, la nuova collezione Rold Skov 232, il paradiso del menswear, conferma il suo status di innovatore e trendsetter. Frutto di un equilibrio perfetto tra creatività scandinava e stile italiano, questa linea porta l’eleganza maschile a nuovi livelli, combinando funzionalità e design raffinato. Preparati a scoprire i capi che trasformeranno il tuo guardaroba in un vero e proprio rifugio di stile e raffinatezza.

Abbiamo già parlato di Rold Skov in passato, ma è sempre bene ripetere. Nato nel 2016 tra Pesaro e Copenaghen, lo scorso luglio avevamo definito il marchio di Francesco Rossini come «la next big thing del menswear milanese» per la sua capacità di mettere insieme le ispirazioni personali del suo founder con un'idea di menswear in linea con quello che una buona parte degli uomini sogna di avere nel proprio guardaroba. A un anno di distanza, possiamo dire che avevamo ragione: per la stagione AutunnoInverno 2025 il brand aveva organizzato un concerto vestendo gli artisti con i capi della nuova collezione, mentre per la PrimaveraEstate 2026 Rossini ha deciso di cercare una dimensione più intima.