La nuova bolletta gas e luce spiegate bene

Dal primo luglio 2025 arriva la rivoluzione: addio al mistero dei consumi, benvenuto allo «scontrino dell'energia».

Luce e gas, ecco la bolletta – scontrino: come funziona - Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas saranno più chiare e facili da comprendere, grazie a un nuovo formato approvato dall’Arera.

Nel 2024 il prezzo del gas è salito del 15%, quello della luce è sceso, ma i prezzi finali penalizzano sempre le famiglie Vai su Facebook

Bolletta di luce e gas, una guida per capire come cambia e come leggerla - Dal primo luglio deve avere un aspetto più semplice per essere comprensibile per gli utenti. Segnala wired.it

Bollette, arriva lo sconto di 200 euro: primi accrediti da luglio, chi ne ha diritto e come riceverlo. La guida completa - Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un'Isee fino a 25mila euro. Scrive msn.com