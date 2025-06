La Notte della Tammorra Da 1 al 5 luglio a Piazza Mercato

Dal 1 al 5 luglio, Piazza Mercato si trasforma nel cuore pulsante della tradizione campana con La Notte della Tammorra. Un festival unico che celebra la musica folk e i ritmi ancestrali, ideato dal celebre Carlo Faiello e promosso dal Comune di Napoli nell’ambito di “Estate a Napoli 2025”. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sonorità autentiche della cultura partenopea. Non perdere questa straordinaria festa di suoni e tradizioni!

La Notte della Tammorra è un festival di musica popolare, ideato dal compositore e musicologo napoletano Carlo Faiello, promosso e finanziato dal Comune di Napoli per "Napoli Città della Musica", nell'ambito della rassegna "Estate a Napoli 2025".

