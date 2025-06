La Notte della Tammorra 2025 | musica danza e tradizione popolare tornano a Piazza Mercato

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: la Notte della Tammorra 2025 torna a Piazza Mercato, portando musica, danza e tradizione popolare nel cuore di Napoli. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 30.000 visitatori, questa grande festa campana si riconferma come un appuntamento imperdibile, celebrando la cultura autentica della nostra terra. Non perdere l’occasione di immergerti in un evento che unisce storia e passione sotto le stelle. La magia sta per cominciare!

Sulla scorta del successo dello scorso anno, con una presenza di oltre 30.000 persone, torna dal 1° al 5 Luglio 2025, nella suggestiva cornice di Piazza Mercato, la XXIII edizione de “La Notte della Tammorra”. La grande festa popolare dedicata alla musica tradizionale campana è curata dal maestro concertatore Carlo Faiello ed è promossa e finanziata dal Comune di Napoli per “Napoli Città della Musica”, nell’ambito della macro rassegna “Estate a Napoli 2025”. Un evento che esalta il patrimonio artistico e culturale del folk partenopeo, autentico simbolo della musica italiana nel mondo, capace di ispirare generazioni di musicisti e di affascinare un pubblico internazionale con il suo ritmo ancestrale e la sua potenza emotiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

