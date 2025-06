La Notte bianca accende l’estate Ottomila persone in festa

La Notte Bianca di Massa ha acceso l'estate, coinvolgendo circa 8.000 persone in un’esplosione di musica, luci e sorrisi nel centro storico. Un evento che ha trasformato le vie in un grande palcoscenico a cielo aperto, dimostrando come la città possa unire e far vivere momenti di gioia condivisa. Con questa energia contagiosa, Massa dà il via a una stagione estiva ricca di eventi pensati per tutti, pronti a rendere questa estate indimenticabile.

Massa, 30 giugno 2025 – “Una città viva, piena di musica, luci e sorrisi: circa 8000 persone hanno animato il centro di Massa trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto – ha detto il sindaco Francesco Persiani – La Notte Bianca ha saputo coinvolgere ogni angolo, regalando momenti di festa, partecipazione e condivisione. Prende ufficialmente il via la stagione estiva, ricca di appuntamenti pensati per tutte le età e per valorizzare la nostra comunità e il nostro territorio”. Ieri sera, a partire dalle 20, il centro e le piazze si sono animate con stand, bancarelle e negozi aperti. Musica in strada, artisti ad ogni angolo – compreso quello super suggestivo della scalinata del Teatro Guglielmi con Anna e Michelangelo live – E in piazza Aranci il clou, con il palco allestito per lo show di Radio 105 con Mitch e Fabio Liuzzi oltre a un ospite speciale, il cantante Tormento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Notte bianca accende l’estate. “Ottomila persone in festa”

In questa notizia si parla di: notte - bianca - persone - festa

