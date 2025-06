La Notte bianca a Usmate Velate

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: la notte bianca di Usmate Velate trasforma il centro in un vivace palcoscenico di divertimento, cultura e sapori. Tra street food, negozi aperti, sport e musica dal vivo, ci sarà qualcosa per tutti i gusti. Non perdere questa occasione di scoprire la magia di una serata all'insegna della socialità e del divertimento condiviso. La città si anima: vieni anche tu a scrivere il tuo ricordo!

Street food e negozi aperti. Ma pure sport e tornei all'aperto, danza e musica dal vivo. Arriva a Usmate Velate l’attesissima Notte bianca: una serata di festa che il 5 luglio, dalle 18 alle 2.00, trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, con iniziative per tutte le età tra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

