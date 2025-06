La neopromossa in Serie A Cantù baricentro su Grant Basile Bortolani a rinforzo tra gli esterni

La Pallacanestro Cantù si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, puntando su una solida base italiana e rinforzi di livello. Con Grant Basile confermato fino al 2027, la squadra si prepara a un’avventura emozionante in Serie A, contando anche sulla crescita di giovani talenti come Bortolani e sulla leadership di Baricentro su Basile e altri esterni. Un mix di esperienza e freschezza che promette scintille sul parquet.

La Pallacanestro Cantù inizia a prendere forma ripartendo da una solida base italiana per affrontare la prossima stagione di Serie A. La conferma più importante è quella di Grant Basile, che ha rinnovato fino al 2027. MVP dei playoff di A2, Basile si prepara al salto nella massima serie insieme a Cantù, pronto a portare in campo energia, fisicità e quella fame che lo ha reso protagonista nella scorsa stagione con 18.1 punti di media nei playoff. Coach Brienza ha sottolineato l'importanza di proseguire con lui un percorso tecnico-tattico già avviato: "Andiamo a confermare un giocatore importante della scorsa stagione, che sarà fondamentale anche in Serie A.