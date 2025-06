La neopromossa in Prima Categoria Bando sempre nel segno di Pagani | Vogliamo toglierci soddisfazioni

Caco è il cuore pulsante di questa famiglia di talento e passione, un mentore che ha saputo trasmettere valori e determinazione ai suoi giovani, pronti a scrivere nuove pagine di successo. Con un passato ricco di esperienza e una dedizione incrollabile, “Caco” guida la squadra con la stessa grinta che ha caratterizzato la sua carriera, perché in questa sfida non si tratta solo di vittorie sportive, ma di onorare una tradizione fatta di impegno e orgoglio.

Nel nome del padre. Il Bando ha conquistato la Prima categoria grazie a un travolgente girone di ritorno e a giocatori di esperienza nelle categorie superiori. Gente come Jacopo Pagani, argentano di Bando, cresciuto nell’Argentana e trascorsi anche in serie D. Il capo cannoniere della squadra seguirà le gesta del padre "Caco", centrocampista con i piedi buoni, una carriera tra Argentana e Portuense, poi giocatore e allenatore del Bando. "Caco" è morto la scorsa primavera, il figlio Jacopo ha raccolto il testimone e sta costruendo una squadra in grado di ben figurare assieme a Max Malagolini, un allenatore navigato, tra cui Giacomense e Consandolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La neopromossa in Prima Categoria. Bando sempre nel segno di Pagani: "Vogliamo toglierci soddisfazioni»

