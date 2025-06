La mossa anti dazi del G7 con la global minimum tax

G7 si configura come un passo strategico verso una tassazione globale più equa, cercando di bilanciare gli interessi delle multinazionali e delle economie nazionali. Con l’intesa, i leader cercano di limitare i danni dei dazi e delle politiche unilaterali, mentre affrontano le sfide di un sistema fiscale internazionale in evoluzione. Tuttavia, resta ancora molto da fare per raggiungere un accordo definitivo che possa garantire stabilità e giustizia fiscale a livello mondiale.

Il vertice G7 ha aperto una nuova pagina nella discussione sulla tassazione delle grandi multinazionali, con un' intesa che esclude parzialmente le aziende statunitensi dal meccanismo della global tax. L'accordo, promosso dalla presidenza canadese, arriva per evitare scontri diretti con l'amministrazione Trump, che aveva minacciato una "revenge tax" contro i paesi che avessero continuato a tassare le Big Tech americane. L'accordo tra i Paesi del G7, per ora, assomiglia più a una tregua temporanea che a una revisione strutturale. Per trasformarsi in regola, questo patto dovrà passare dal filtro dell'Ocse e ottenere il via libera di 147 Stati.

