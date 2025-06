La mia ragazza ha lasciato il lavoro perché ‘sentiva energie negative’ ora si rifiuta di dividere l’affitto cosa faccio? Dille di chiedere soldi agli spiriti | il post su Reddit

Quando i rapporti e le scelte di vita sembrano complicarsi, spesso ci troviamo a riflettere su cosa sia davvero importante. La storia di un 27enne su Reddit, che si trova ad affrontare il rifiuto della sua ragazza di contribuire all’affitto dopo aver mollato il lavoro per energie negative, ci invita a esplorare non solo le dinamiche pratiche, ma anche le emozioni e le convinzioni che guidano le nostre decisioni. Ma come si può affrontare una situazione così complessa?

La sua ragazza ha lasciato il lavoro e lui si rifiuta di pagare l’affitto anche per lei. La conclusione della storia che un 27enne ha raccontato su Reddit è questa ma per arrivare fino a qui, bisogna partire dal principio. Intanto, perché la sua fidanzata ha deciso di licenziarsi? Lo scrive lui stesso sulla popolare piattaforma: “Ha detto che il suo capo ‘le trasmetteva una strana energia’ e che era stanca di stare con persone che non ‘vedono la sua essenza più profonda’. Le ho chiesto che intenzioni avesse, e mi ha risposto che avrebbe preso un periodo per ‘riallinearsi'”. Insomma, tutta colpa del ‘campo energetico’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia ragazza ha lasciato il lavoro perché ‘sentiva energie negative’, ora si rifiuta di dividere l’affitto, cosa faccio?”, “Dille di chiedere soldi agli spiriti”: il post su Reddit

In questa notizia si parla di: ragazza - lasciato - lavoro - rifiuta

Martina Carbonaro, trovata morta: la ragazza di 14 anni uccisa a bastonate. L'ex fidanzato confessa: «Mi aveva lasciato» - Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola (Napoli), è stata trovata morta in circostanze tragiche.

Sapeva che lei avrebbe fatto quella strada per andare al lavoro. Il dubbio, probabilmente, era relativo solo al punto in cui l’avrebbe incrociata. Così Nikollaq Hudhra, bracciante albanese di 55 anni, ha preso un monopattino per sorprendere l’ex moglie Gentian Vai su Facebook

“La mia ragazza ha lasciato il lavoro perché ‘sentiva energie negative’, ora si rifiuta di…; «L'ho uccisa perché mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Maternità e lavoro: diritti e tutele in caso di violazioni.

“La mia ragazza ha lasciato il lavoro perché ‘sentiva energie negative’, ora si rifiuta di dividere l’affitto, cosa faccio?”, “Dille di chiedere soldi agli spiriti ... - La conclusione della storia che un 27enne ha raccontato su Reddit è questa ma per arrivare fino a qui, bisogna ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Bar propone mille euro al mese per un full time. Lei rifiuta il contratto truffa: «Non vi faccio da serva» - Quotidiano Di Puglia - La denuncia è di Sara, una ragazza di quasi 30 anni di Cerenova, una frazione di Cerveteri, che sui social si sfoga dopo aver rifiutato un contratto di lavoro in un bar nel suo centro. Da quotidianodipuglia.it