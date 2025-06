La mensa Caritas di piazza Giotto ha chiuso i battenti | l' ultimo servizio e la nuova era

La mensa Caritas di Piazza Giotto ha concluso il suo ultimo servizio, segnando l'inizio di una nuova era di solidarietà. Circa sessanta pranzi e trenta cene quotidiane testimoniano il supporto che questa struttura offre a tante persone in difficoltà. Da oggi, 30 giugno, l’accoglienza si sposta nei locali di Piazza San Domenico. "Si tratta di una soluzione temporanea," ribadiscono dalla Caritas diocesana, in attesa di...

Circa sessanta pranzi e una trentina di cene. Tante sono le persone che giornalmente si rivolgono alla mensa Caritas di Arezzo e che da oggi, 30 giugno, verranno accolte nei locali di piazza San Domenico. "Si tratta di una soluzione temporanea - ribadiscono dalla Caritas diocesana - in attesa che.

Nella mensa della Caritas per raccontare la città nella città: pasti anche a impiegati che non arrivano a fine mese - Nella mensa della Caritas si scrive una storia di solidarietà e umanità. Ogni giorno, la fila che si forma prima dell'apertura è un segnale chiaro: la crisi economica ha colpito anche chi un tempo pensava di essere al sicuro.

La mensa Caritas lascia il Giotto dopo 28 anni. Il vicesindaco Tanti: "Grazie a tutti i volontari" - La mensa diurna della Caritas dopo 28 anni lascia il Giotto e si trasferisce temporaneamente nella parrocchia di San Domenico, in attesa della nuova sede definitiva che, dal prossimo autunno, ... Secondo corrierediarezzo.it

