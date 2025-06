La madrina del famoso torneo di tennis è attesa nel Royal Box di Wimbledon E forse questa volta si porterà dietro il principino Louis

L’attesa a Wimbledon si infittisce: la madrina del celebre torneo potrebbe finalmente tornare nel Royal Box, e questa volta portando con sé il principino Louis. Dopo settimane di silenzio e l’assenza alle corse di Ascot, i rumors si rincorrono e aumentano l’anticipazione per un possibile ingresso di Kate Middleton, simbolo di eleganza e stile. Ma quali sorprese ci riserverà questa giornata di grande attesa?

G rande attesa oggi a Wimbledon, e non solo per l’inizio del prestigioso torneo di tennis annuale. Dopo la sua inaspettata assenza alle corse ippiche di Ascot, Kate Middleton potrebbe fare il suo ingresso nell’esclusivo Royal Box già da oggi. In effetti non la si vede in pubblico dal Garter Day del 16 giugno scorso, e i suoi uffici a Kensington Palace non hanno smentito né confermato l’arrivo della principessa nella Centre Court, il campo principale. Ma sugli spalti tutti aspettano lei. Kate Middleton, ritorno regale a Wimbledon tra viola e sorrisi X Leggi anche › Jasmine Paolini torna a Wimbledon, ma questa volta da protagonista tra le grandi Kate Middleton, la più attesa a Wimbledon. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La madrina del famoso torneo di tennis è attesa nel Royal Box di Wimbledon. E forse questa volta si porterà dietro il principino Louis

In questa notizia si parla di: torneo - tennis - attesa - royal

Tennis, tutto pronto per il torneo di Caltanissetta: c'è il palermitano Gabriele Piraino - Stanno per accendersi i riflettori sul Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC, in programma dall’1 all’8 Giugno 2025.

CAOS ALL’AEROPORTO SAN FRANCESCO: IL VOLO PERUGIA-PANTELLERIA DECOLLATO DOPO 32 ORE DI ATTESA Era in programma alle 7,50 di sabato mattina, la partenza è stata invece effettuata alle 15,30 del giorno dopo. Si tratta del volo Perugia- Vai su Facebook

Al via oggi il torneo di tennis a Wimbledon. Ma Kate Middleton ci sarà?; Kate Middleton sarà a Wimbledon 2025? I dubbi dopo il forfait al Royal Ascot: come sta la principessa; Wimbledon, confermata la presenza della famiglia reale: chi ci sarà e perché è un’edizione speciale.

Wimbledon: temperature e coda record, grande attesa per il via - Temperature record e capienza massima già raggiunta di primissima mattina: cresce l'attesa per l'inizio del torneo di Wimbledon ... Secondo ansa.it

Kate Middleton sarà a Wimbledon 2025? I dubbi dopo il forfait al Royal Ascot: come sta la principessa - La mancata partecipazione di Kate Middleton al Royal Ascot non è certo passata inosservata. Da leggo.it