La Lunga Marcia Stephen King e una storia attuale | cosa aspettarsi dall' adattamento cinematografico

Francis Lawrence porta al cinema il romanzo datato 1979, raccontando una storia "hardcore, inquietante e in qualche modo controversa". Al cinema da settembre. Intanto, ecco tutto quello che sappiamo sul film. I romanzi di Stephen King, lo sappiamo, sono inconfondibili e decisamente cinematografici. Una sequela infinita di adattamenti - in sala o in tv -, a cui si aggiunge anche La Lunga Marcia (The Long Walk) diretto da Francis Lawrence (che ha già adattato Hunger Games) e tratto dall'omonimo romanzo uscito nel 1979 che, in stile King, si aggancia agli archetipi del thriller distopico. L'uscita? C'è ancora da aspettare: 12 settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it