La lotteria che ha illuso un Paese | migliaia credono di aver vinto milioni ma è solo un errore

Una truffa sfiorata o un errore fatale? In Norvegia, migliaia di persone hanno creduto di aver vinto milioni all’Eurojackpot a causa di un disguido della Norsk Tipping, che ha alimentato speranze e delusioni. Un episodio che ha sollevato polemiche e portato alle dimissioni della CEO. Ma come si è arrivati a questa confusione e quali implicazioni avrà per il mondo del gioco d’azzardo? Scopriamolo insieme.

In Norvegia, a migliaia di persone è stato fatto credere di aver vinto premi milionari all’Eurojackpot a causa di un errore da parte della Norsk Tipping, l’ente statale che gestisce il gioco nel Paese Scandinavo. L’episodio ha scatenato critiche da utenti, autorità e dal ministro della Cultura. La CEO si è dimessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

