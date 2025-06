La lezione del rettore McCourt | Un ateneo più internazionale mai adagiarsi sul passato

accademico è in continua evoluzione, e le istituzioni devono sapersi reinventare senza perdere di vista le radici che le hanno rese uniche. La sfida è restare rilevanti in un panorama in rapido cambiamento, mantenendo intatti i valori fondamentali. Solo così, università e testate giornalistiche potranno continuare a ispirare e guidare le future generazioni, dimostrando che il passato è il trampolino di lancio per un domani innovativo e solido.

"Non bisogna voltarsi indietro o adagiarsi, ma guardare avanti e rimanere rilevanti per non diventare obsoleti". È quanto dice John McCourt, rettore dell’ateneo di Macerata, sulla responsabilità di chi ha sulle spalle tanti anni come l’Università fondata nel 1290 o il Resto del Carlino presente nelle edicole dal 1885. "Bisogna essere al passo coi tempi – aggiunge – ma anche consapevoli dei valori portati avanti. Il mondo giornalistico e accademico, in un periodo storico di populismi e di frammentazione, ha la responsabilità di fornire una prospettiva chiara, complessa e critica". McCourt, qual è il suo rapporto con il giornale? "Da quando ero in Irlanda sono sempre stato un grande lettore dei quotidiani, di quelli di approfondimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione del rettore McCourt: "Un ateneo più internazionale, mai adagiarsi sul passato"

In questa notizia si parla di: rettore - mccourt - ateneo - adagiarsi

Missione a Pechino per il rettore McCourt - Il rettore John McCourt guida una missione a Pechino, proseguendo l'impegno dell'Università di Macerata in Cina.

La lezione del rettore McCourt: Un ateneo più internazionale, mai adagiarsi sul passato; L’Università di Macerata sceglie il nuovo rettore.

La lezione del rettore McCourt: "Un ateneo più internazionale, mai adagiarsi sul passato" - Il prof irlandese è al timone di Unimc dal 2022: ricostruita la comunità dopo gli anni del Covid "Invasione di Università telematiche, vanno garantiti standard di qualità e non solo profitti". Segnala ilrestodelcarlino.it

Università: McCourt a Macerata, 'rettore europeo di Ateneo europeo' - Quarantanovesimo rettore dell'Università degli Studi di Macerata da dopo l'Unità d'Italia, McCourt, dublinese, esperto in letteratura irlandese, è il primo rettore non italiano in una ... ansa.it scrive