La guerra dei 12 giorni alza il velo sulla debolezza strategica della Cina

La guerra dei 12 giorni ha messo in evidenza le fragilità strategiche della Cina, rivelando una prudente prudenza nel proteggere i propri alleati come l’Iran. Nonostante il ruolo cruciale di Teheran nei rifornimenti energetici e nella proiezione internazionale di Pechino, il Dragone ha scelto di non intervenire, evitando di scontrarsi con USA e Ue. Un atteggiamento che riflette il suo attuale modus operandi: influenzare senza mostrare troppo i muscoli. Quelle armi...

L’Iran è una pedina importante per i rifornimenti energetici di Pechino e per la sua proiezione nel mondo. Eppure il Dragone non si è mosso in difesa di Teheran: non ha voluto sfidare gli Usa e scontentare la Ue.. L’analista Michael Lai, ricercatore senior del Middle East Media Research Institute (Memri): «Il leader cinese ha imparato a camuffare la sua influenza. Pure se non sempre rispetta le promesse sugli investimenti».. Quelle armi provenienti dall’Impero di Mezzo finite a Hamas e Huthi.. Lo speciale contiene tre articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La guerra dei 12 giorni alza il velo sulla debolezza strategica della Cina

